Больше 22 млн рублей потратили на ремонт школы искусств в Алтайском крае

Новости 09.01.2020 13:45 522

Власти Алтайского края выделили более 22 млн рублей на капитальный ремонт детской школы искусств имени Василия Христенко в Шипуновском районе. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, из бюджета края было выделено 22,4 млн рублей, а силами районного бюджета было выделено более одного млн рублей.

Здание школы было построено более 50 лет назад. Техническое состояние здание привело к тому, что его включили в список социально значимых объектов, требующих капремонта. В итоге там был сделан ремонт кровли, фасада, внутренней инженерной системы. Кроме того, была выполнена внутренняя отделка помещений. Также было закуплено новое звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, мебель, кресла в концертный зал и одежда сцены.

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Торжественное открытие отремонтированного здания школы искусств состоится в феврале 2020 года. Именно в феврале исполнится 10 лет со дня смерти человека, в чью честь школа была названа. Речь идет о Почетном гражданине Алтайского края, ветеране Великой Отечественной войны Василии Христенко.

Он служил в рядах Красной армии с января 1943 года. Прошел путь от разведчика разведывательной роты до старшины. После окончания Великой Отечественной войны принимал участие в войне с Японией. В 1946 году Василий Христенко демобилизован. Окончил Уральский политехнический институт и Свердловскую юридическую школу. В 1950 году был направлен на Алтай, работал следователем, помощником прокурора и прокурором Топчихинского района.

С 1953 года он возглавлял Топчихинский, а затем Алейский райисполком, работал первым секретарем Змеиногорского горкома и Шипуновского райкома КПСС, первым заместителем председателя Алтайского крайисполкома, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и Алтайского краевого Совета народных депутатов.

Награждён орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почёта, орденом Дружбы, медалями. Кроме того, он кавалер ордена Славы I, II, III (дважды) и IV степени. 30 ноября 1997 года Василию Христенко присвоено звание «Почетный гражданин Алтайского края».