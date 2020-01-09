АКЗС обсудит с населением запрет на продажу снюса подросткам

Новости 09.01.2020 12:55 1008

Продажу снюса несовершеннолетним могут запретить в Алтайском крае уже в конце января 2020 года. Об этом сообщает сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания, который опубликовал документ с описанием проекта изменений в соответствующий закон.

Речь идет об изменениях в краевом законе «Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина» и «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».

Поводом для поправок послужила нашумевшая тема продажи никотиносодержащих веществ несовершеннолетним, которая спровоцировала целую вспышку тяжелых отравлений. Разработчиком законопроекта выступает краевой Минздрав. В краевом парламенте тему курируют комитеты по правовой политике и по здравоохранению и науке.

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Ранее, 12 декабря прошлого года, с инициативой о введении административной ответственности за употребление и продажу снюса выступили депутаты молодежного парламента Алтайского края.

Кроме того, необходимость установления запрета на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Алтайского края обсудили 24 декабря на заседании антинаркотической комиссии.

Результатом проделанной работы стал проект изменений в законодательство, который представлен на сайте АКЗС. После сбора предложений он будет внесен в повестку сессии краевого парламента уже в январе. До 20 января любой желающий сможет внести свои предложения в проект изменений закона.