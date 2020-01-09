Руководитель барнаульского приюта «Успех» вышла на свободу

Новости 09.01.2020 12:15 2014

Руководитель приюта «Успех» Лариса Ягофарова, которую обвиняют в присвоении денежных средств постояльцев, вышла на свободу из СИЗО. Эту информацию «Политсибру» подтвердил ее адвокат Олег Казаков.

Напомним, что в мае прошлого года приют «Успех» оказался в центре скандала, когда в СМИ сообщили о плохих условиях содержания пенсионеров. Также утверждалось, что пожилые люди не получали должного медицинского ухода.

«На сегодняшний день она находится под подпиской о невыезде. Судебные заседания продолжаются. Скоро начнутся прения сторон», - объяснил адвокат.

Самой Ягофаровой дозвониться не удалось. На момент звонка ее телефон оказался отключен. Уголовное дело рассматривается в суде Железнодорожного района. Состоялось около 10 заседаний. Процесс ведет судья Марина Малецкая. Ягофаровой вменяют статьи ст.159 ч.4 (мошенничество) и ст.158 ч.2 п."в" (кража). Следующее судебное заседание состоится 16 января.

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Ранее, за день до помещения женщины в СИЗО, 27 августа 2019 года, она рассказала «Политсибру» о произведенных у нее обысках.

«Правоохранительные органы приезжали, изымали журналы, списки людей. Однако это не касается «Успеха». Мы сами толком еще ничего не понимаем, они опрашивали других людей. Ни одного заявления на организацию написано не было. Что касается меня лично, в моей квартире делали обыск и изъяли мои личные деньги. Ситуация абсолютно непонятная», - сказала Ягофарова.

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Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, один из постояльцев приюта оформил на Ягофарову доверенность на право распоряжения его деньгами, которые находились на его счете в банке. Это было сделано с целью ухода за ним. Позднее он умер, а женщина-волонтер сняла с его счета оставшиеся деньги. Подобная история произошла и с 93-летней пенсионеркой. Ягофарова подтвердила эту информацию, пояснив, что около ста тысяч рублей были потрачены на проживание бабушки и на ее похороны, претензий у наследников нет. По ее словам, недвижимость и денежные средства своих подопечных их организация не присваивает и в основном к ним попадают малоимущие без накоплений.