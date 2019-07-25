Greenpeace обвинил Рослесхоз в «уменьшении» площади лесных пожаров в 50 раз

Новости 09.01.2020 11:50 708

Рослесхоз опубликовал доклад «Об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» на сайте Минприроды в конце 2019 года. Но данные, которые приводятся в документе, занижены в 51 раз, утверждает Greenpeace.

Из доклада Рослесхоза следует, что в 2018 году площадь российских лесов, которую уничтожили пожары, составила 73 тысячи гектаров. Одновременно с докладом ведомства на сайте отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН площадь сгоревших лесов оценили в 4,18 млн гектаров, пишет "Тайга. инфо".

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«Именно дистанционные (спутниковые) данные являются наиболее точным и объективным источником информации, а при нынешнем уровне финансирования лесоучетных и лесопожарных работ в нашей стране — практически единственным источником такой информации, — говорится на сайте Greenpeace. — Конечно, у этих данных есть своя погрешность, но при катастрофических масштабах пожаров и гибели лесов, для очень крупных территорий она относительно невелика, и эти данные можно считать вполне точными».

В Greenpeace также добавили, что данных о площадях лесных пожаров в 2019 году нет, но по предварительным оценкам, они могут примерно в 1,5 раза превысить аналогичный показатель предыдущего года.