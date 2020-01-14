Барнаул поборется за звание лучшего российского города в виртуальном конкурсе

Новости 09.01.2020 11:25 695

На сайте проекта "Город России. Национальный выбор" проходит голосование за звание самого привлекательного и узнаваемого российского города. Сейчас Барнаул занимает 5-е место в рейтинге, набрав более 1000 голосов и став лидером среди городов Сибири, сообщает мэрия.

Ближайший соперник краевого центра - Томск, находится на 15 месте (496 голосов). Возглавляет список Смоленск (более 4000 голосов). В шорт-лист включены 83 города, которые являются административными центрами субъектов РФ. Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года.

По итогам 2019 года Барнаул занял лишь 61-ое место, набрав 2338 голосов.

Отметим, для исключения автоматической накрутки проголосовать с одного ip-адреса можно не более одного раза в сутки. При этом для голосования не требуется регистрация на сайте.

Целью проекта "Город России" является становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса к истории русских городов, формирование гордости и уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию России.