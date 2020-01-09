Власти Барнаула сэкономят 200 тысяч рублей на крещенском городке

Новости 09.01.2020 7:40 2899

В Барнауле подведены итоги конкурса на проведение работ, связанных с празднованием Крещения в краевом центре. По сравнению с прошлым годом лот подешевел сразу на 210 тысяч рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, стартовая цена аукциона составляла 485,6 тысяч рублей. На конкурс заявились три участника: ООО "Алтайсветстрой", OOO "Мостик" и МБУ "Автодорстрой". Последний и стал победителем, предложив 483,2 тысячи рублей.

Заказчик, городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, указывает, что все подготовительные работы должны быть завершены не позднее, чем за два дня (т. е. к 17 января) до Крещения.

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Традиционным местом проведения торжеств станет Речной вокзал. От будущего победителя аукциона требуется очистить от снега площадку под опору и крест, подготовить места для освещения воды, построить и художественно оформить снежную часовню (5х4х6 м), обустроить иордань (3,7х1,2 м), установить две бани, изготовить из снега кафедры под библию и др.

К слову, дороже всего обойдется строительство снежной часовни и иордани (328 тысяч рублей). Интересно, что экономии по сравнению с прошлым годом (тогда аналогичный аукцион обошелся в 696 тысяч рублей) удалось достичь за счет отказа от демонтажа оборудования.