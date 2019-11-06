Жителю Кемерова пришлось за свой счет покупать лекарства из-за дефицита в больнице

В отделении реанимации клинической больницы № 2 Кемерова закончились медпрепараты и расходные материалы. Об этом со ссылкой на местного жителя Олега Степанова пишет портал "Сибирь.Реалии".
По словам мужчины, врачи ему выдали список из 14 наименований лекарств и материалов, которые необходимо приобрести для лечения родственника. Как заверил медик, ничего из этого перечня в больнице нет.
Степанова возмутило, что в список входят самые простые и необходимые препараты и расходные материалы. Так, в больнице не оказалось пеленок, камфорного спирта, чтобы протирать пролежни, кровоостанавливающих препаратов.
Льготникам преднизолон доступен постоянно
Мужчина обошел восемь аптек, расположенных вблизи медучреждения. По признанию продавцов, до него уже несколько человек приходили за препаратами из отделения реанимации.
У пожилого родственника открылась старая язва, началось кровотечение. "Операцию невозможно провести в связи с праздниками и в связи с праздниками же закончились лекарства", – передал Степанов слова врача.
О нехватке лекарств в больнице житель Кузбасса опубликовал пост в соцсетях. После этого ему позвонил пресс-секретарь больницы и попросил убрать пост хотя бы на время разбирательств.
По мнению министерства, слухи сильно преувеличены и не соответствуют действительности
Позже через соцсети с мужчиной связался главврач Игорь Пачгин. "У нас давно такого не было, поэтому не меньше вашего хочу решить этот вопрос. Нужна конкретика: кто, какой список и для какого пациента вам дал. Запас медикаментов в больнице перед праздниками был создан достаточный", – написал он.
По словам Степанова, главврач обещал компенсировать расходы на лекарства, а также обеспечить качественное лечение пациента.
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