Жителю Кемерова пришлось за свой счет покупать лекарства из-за дефицита в больнице

Новости 09.01.2020 9:35 677

В отделении реанимации клинической больницы № 2 Кемерова закончились медпрепараты и расходные материалы. Об этом со ссылкой на местного жителя Олега Степанова пишет портал "Сибирь.Реалии".

По словам мужчины, врачи ему выдали список из 14 наименований лекарств и материалов, которые необходимо приобрести для лечения родственника. Как заверил медик, ничего из этого перечня в больнице нет.

Степанова возмутило, что в список входят самые простые и необходимые препараты и расходные материалы. Так, в больнице не оказалось пеленок, камфорного спирта, чтобы протирать пролежни, кровоостанавливающих препаратов.

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Мужчина обошел восемь аптек, расположенных вблизи медучреждения. По признанию продавцов, до него уже несколько человек приходили за препаратами из отделения реанимации.

У пожилого родственника открылась старая язва, началось кровотечение. "Операцию невозможно провести в связи с праздниками и в связи с праздниками же закончились лекарства", – передал Степанов слова врача.

О нехватке лекарств в больнице житель Кузбасса опубликовал пост в соцсетях. После этого ему позвонил пресс-секретарь больницы и попросил убрать пост хотя бы на время разбирательств.

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Позже через соцсети с мужчиной связался главврач Игорь Пачгин. "У нас давно такого не было, поэтому не меньше вашего хочу решить этот вопрос. Нужна конкретика: кто, какой список и для какого пациента вам дал. Запас медикаментов в больнице перед праздниками был создан достаточный", – написал он.

По словам Степанова, главврач обещал компенсировать расходы на лекарства, а также обеспечить качественное лечение пациента.