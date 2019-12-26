«Воспринимаете как данность»: новосибирская чиновница упрекнула горожан из-за уборки снега

Новости 09.01.2020 9:05 764

Сотрудница мэрии Новосибирска Дара Разживина у себя на странице в Facebook заявила, что муниципалитет многое делает для горожан бесплатно, а они воспринимают это как данность. Горожане в свою очередь остались недовольны таким высказыванием, передает НГС.

В частности, Дара Разживина пишет, что «мэрия делает для горожан много и совершенно бесплатно. Просто все бесплатное воспринимается нами, горожанами, как данность. В частности дороги от снега очищены, тротуары чистят, как положено, после очистки дорог».

Пользователи сети остались недовольны этими высказываниями, поскольку не видят полноценной работы по уборке города от снега. Кроме того, «бесплатная» очистка дорог частично финансируется средствами налогоплательщиков через бюджет города.

По данным сайта мэрии Новосибирска, Дара Разживина является замначальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

Добавим, что после обильных снегопадов претензии на плохую уборку снега поступали не только от новосибирцев. Массовые жалобы высказывали и барнаульцы.

Между тем мэрия и в праздники продолжала отчитываться о том, как очищает городские улицы от снега. Так, с 31 декабря по 8 января в Барнауле ежедневно в две смены дежурили бригады МБУ «Автодорстрой». С начала зимнего сезона на снегоотвалы вывезено свыше 300 тысяч куб. м снега. Правда, пока так и не появилось анонсированного властями сервиса для отслеживания снегоуборочной техники.