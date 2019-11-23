Паники нет. Сергей Шубенков намерен готовиться к Олимпиаде-2020 в Барнауле

Новости 09.01.2020 10:10 703

После завершения отпуска барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков вернулся к активным тренировкам, сообщает «Алтайский спорт». Главная цель на первую половину 2020 года - подготовка к Олимпиаде в Токио.

«Из отпуска я вышел чуть позже обычного, но поскольку зимних стартов у меня не будет, то время для подготовки к главному летнему старту у нас есть», - рассказал барьерист.

Что касается возможной угрозы недопуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Японии в 2020 году, то Шубенков отмечает отсутствие беспокойства, какое имело место быть ранее, перед Олимпиадой 2016 года в Рио-Де-Жанейро. Тогда он не смог принять в ней участия.

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«Опять возникают сложности. Но какой-то паники, как это было в 2016 году, уже нет. Понимаю, как может развиваться ситуация. Надо бороться, работать - и все. С одной стороны, у меня есть уверенность в собственных силах, а с другой - ощущение, что если даже что-то не получится, то нас не бросят», - объясняет легкоатлет.

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов рассказал, что финальный этап подготовки спортсмена к Олимпиаде в Токио-2020, как и ее начальный этап, пройдет в Алтайском крае.

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«Готовиться будем в Барнауле. На Дальнем Востоке сбор отменили, тренироваться на привычных олимпийских базах в Новогорске или Адлере нет смысла из-за большой разницы во времени с Японией. Дело в том, что финалы в Токио состоятся в утренней части программы - в 11.55 по местному времени, а в Москве это раннее утро», - пояснил Клевцов.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.