Барнаульцам предлагают сдать новогодние ели на корм лошадям

Общественная организация «Мусора.Больше.Нет.Барнаул» объявила о начале проведения в краевом центре акции по утилизации новогодних елей. Об этом сообщает сайт городской администрации.
Новогодние ели можно будет сдать для вторичного использования в гипермаркетах «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25 и Павловский тракт, 192а/1). Пункты приема будут работать у летних павильонов до 20 января.
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Помимо этого, с 8 по 20 января будут открыты точки приема, организованные управляющими компаниями, по адресам:
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18 января пункты сбора новогодних елей будут работать в разных районах Барнаула. Деревья будут принимать с 11 до 13 часов по адресам:
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При наличии желания барнаульцы могут организовать точки сбора во дворах. Они могут попросить присоединиться к акции свою управляющую компанию. Собранные на всех площадках новогодние деревья отправят в конноспортивный клуб «Карина» на корм и на Павловский деревообрабатывающий комбинат для производства плит MDF.