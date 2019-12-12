Барнаульцам предлагают сдать новогодние ели на корм лошадям

Новости 09.01.2020 8:45 496

Общественная организация «Мусора.Больше.Нет.Барнаул» объявила о начале проведения в краевом центре акции по утилизации новогодних елей. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Новогодние ели можно будет сдать для вторичного использования в гипермаркетах «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25 и Павловский тракт, 192а/1). Пункты приема будут работать у летних павильонов до 20 января.

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Помимо этого, с 8 по 20 января будут открыты точки приема, организованные управляющими компаниями, по адресам:

Павловский тракт, 203;

улица Солнечная Поляна, 111;

улица Энергетиков, 10;

улица Сергея Ускова, 10;

улица Взлетная, 91;

улица Сиреневая, 28;

улица Шумакова, 11;

улица Энергетиков, 2;

Павловский тракт, 305г;

улица Взлетная, 115;

улица Взлетная, 117;

улица Взлетная , 103;

улица Сергея Ускова, 33;

улица Взлетная, 36;

улица Взлетная, 36а.

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18 января пункты сбора новогодних елей будут работать в разных районах Барнаула. Деревья будут принимать с 11 до 13 часов по адресам:

площадь Октября (со стороны проспекта Калинина);

сквер у торгово-офисного центра «Гулливер парк» (проспект Красноармейский, 51а);

площадь Адмирала Кузнецова (улица Балтийская, 53);

жилой комплекс «Времена года» (пересечение улиц Взлетной и Ускова);

площадь Народная (улица Попова, 86);

парковка торгово-развлекательного центра «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).

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При наличии желания барнаульцы могут организовать точки сбора во дворах. Они могут попросить присоединиться к акции свою управляющую компанию. Собранные на всех площадках новогодние деревья отправят в конноспортивный клуб «Карина» на корм и на Павловский деревообрабатывающий комбинат для производства плит MDF.

В 2020 году акция по сбору новогодних елей в Барнауле проходит в третий раз. В 2019 году жители краевой столицы сдали 1970 деревьев.