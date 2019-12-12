О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Барнаульцам предлагают сдать новогодние ели на корм лошадям

Новости
496
0

Общественная организация «Мусора.Больше.Нет.Барнаул» объявила о начале проведения в краевом центре акции по утилизации новогодних елей. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Новогодние ели можно будет сдать для вторичного использования в гипермаркетах «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25 и Павловский тракт, 192а/1). Пункты приема будут работать у летних павильонов до 20 января.

Алтайское Минприроды рассказало, сколько елей срубили незаконно в преддверии Нового года

Алтайское Минприроды рассказало, сколько елей срубили незаконно в преддверии Нового года

Новости

Леса Алтайского края патрулируют для защиты молодых деревьев от вырубки

826

Помимо этого, с 8 по 20 января будут открыты точки приема, организованные управляющими компаниями, по адресам:

  • Павловский тракт, 203;
  • улица Солнечная Поляна, 111;
  • улица Энергетиков, 10;
  • улица Сергея Ускова, 10;
  • улица Взлетная, 91;
  • улица Сиреневая, 28;
  • улица Шумакова, 11;
  • улица Энергетиков, 2;
  • Павловский тракт, 305г;
  • улица Взлетная, 115;
  • улица Взлетная, 117;
  • улица Взлетная , 103;
  • улица Сергея Ускова, 33;
  • улица Взлетная, 36;
  • улица Взлетная, 36а.
Самые дорогие новогодние елки в России продают в Барнауле

Самые дорогие новогодние елки в России продают в Барнауле

Новости

В 2019 году елки подорожали на 10%

1005

18 января пункты сбора новогодних елей будут работать в разных районах Барнаула. Деревья будут принимать с 11 до 13 часов по адресам:

  • площадь Октября (со стороны проспекта Калинина);
  • сквер у торгово-офисного центра «Гулливер парк» (проспект Красноармейский, 51а);
  • площадь Адмирала Кузнецова (улица Балтийская, 53);
  • жилой комплекс «Времена года» (пересечение улиц Взлетной и Ускова);
  • площадь Народная (улица Попова, 86);
  • парковка торгово-развлекательного центра «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).
Барнаул вошел в Топ-5 городов России по высоте новогодней елки

Барнаул вошел в Топ-5 городов России по высоте новогодней елки

Новости

Высота главной елки города составляет 32 м

1065

При наличии желания барнаульцы могут организовать точки сбора во дворах. Они могут попросить присоединиться к акции свою управляющую компанию. Собранные на всех площадках новогодние деревья отправят в конноспортивный клуб «Карина» на корм и на Павловский деревообрабатывающий комбинат для производства плит MDF.

В 2020 году акция по сбору новогодних елей в Барнауле проходит в третий раз. В 2019 году жители краевой столицы сдали 1970 деревьев.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000