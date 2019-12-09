Алтайский край стал одним из аутсайдеров по выпитому шампанскому на Новый год

Новости 09.01.2020 8:15 632

Жители Алтайского края меньше других россиян были склонны к употреблению шампанского в новогодние праздники. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное «РИА Рейтинг».

Из 85 регионов Алтайский край расположился на 74-ом месте. В среднем на праздники здесь было выпито по 1,35 бокала шампанского на человека. При этом доля данного алкоголя, выпитого в первые дни января в крае, в общегодовом исчислении составила 32,6%.

Из сибирских регионов ниже расположились Тува (76) и Республика Алтай (78). Там в среднем каждый человек выпил по 1,24 и по 0,85 соответственно. Самая большая доля выпитых бокалов с шампанским в СФО - в Красноярском крае, где в среднем употреблялось по 2,81 бокала праздничного напитка. В общероссийском рейтинге регион занял 16 место.

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Последние три строчки ожидаемо остались за Дагестаном (83), Ингушетией (84) и Чечней (85). Доля в последних двух регионах составила 0,01 бокалов на человека. Что касается лидеров списка, то в тройку по потреблению шампанского вышли Ненецкий автономный округ (4,31 бокалов), Мурманская область (3,82) и Камчатский край (3,69). Стоит отметить, что среднее значение по всей России составило 2,14 бокалов.

Напомним, ранее Алтайский край стал вторым регионом Сибири по отсутствию вредных привычек и первым из субъектов СФО по уровню приверженности ЗОЖ.