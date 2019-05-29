Медведев выделил Алтайскому краю 650 млн на противотуберкулезный диспансер

Новости 07.01.2020 14:00 262

Правительство России приняло решение выделить почти 650 млн рублей на завершение строительства Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера. Транш будет направлен двумя частями в 2020 и 2021 годах. Согласно озвученным ранее планам региональных властей медучреждение введут в эксплуатацию к концу следующего года.

Напомним, возводить объект в Новоалтайске начали еще в 2011-м. Стоимость работ оценивалась в 1,5 млрд рублей. На эти деньги предполагалось возвести восьмиэтажный блок лечебной диагностики (рассчитан на 250 коек), операционное отделение, а также прачечную, газовую котельную, трансформаторную подстанцию и др.

Спустя четыре года обанкротился подрядчик - компания «Стройгаз» - и все работы на площадке прекратились. При этом консервация не проводилась, что привело к деформации конструкций.

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Новым подрядчиком был выбран "Селф". Компании пришлось начать с того, чтобы разобрать часть уже построенного. Контракт заключили в ноябре 2017 года. За прошедшие два года подрядчик вынужден был проводить обследования, а также частичный демонтаж конструкций.

Отметим, что согласно распоряжению правительства РФ, в 2020 году Алтайский край получит 250,281 млн рублей, а в 2021 году - еще 392,3 млн рублей.

В целом федерация профинансирует строительство медучреждений в 46 регионах. На эти цели будет выделено более 95 млрд рублей. В списке помимо Алтайского края присутствуют и другие регионы, входящие в СФО. Так, Республика Алтай получит 263,4 млн рублей на "реконструкцию незавершенного строительства пристройки" БУЗ РА "Республиканская больница" в Горно-Алтайске.