Взлеты и падения: как менялись цены на барнаульскую недвижимость в 2019 году

Новости 06.01.2020 20:00 254

В 2019 году средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Барнауле подорожала с 50 600 до 50 900 рублей за квадратный метр. Статистика цен демонстрирует следующую картину: старый фонд дешевеет и теряет спрос, сообщает Алтайский портал недвижимости.

По мнению авторов исследования, покупателей отталкивает изношенность инженерных систем, стандартные планировки, которые трудно менять. В новостройках же можно зонировать пространство на свое усмотрение, а коммуникации дома находятся в хорошем состоянии. Поэтому квартиры в новостройках, сданных 5-10 лет назад, пользуются большим спросом и даже подорожали на 10-15 процентов от первоначальной стоимости. А вот дисконт на «хрущевки» и «брежневки» доходит до 20 процентов.

Какие изменения грядут для сферы недвижимости в 2020 году Новости 02.01.2020 19:40 Вступит в силу новая схема исчисления имущественного налога 811

На «первичке» средняя стоимость метра составила 47 900 рублей. В 2018 году — 47 тысяч. В этом году заметно дорожают новостройки, которые продают с эскроу. Растут в цене квартиры большой площади — на 5-6 комнат. Традиционно растут в цене самые ходовые варианты — «однушки» и студии. Выбирая микрорайон, покупатель обращает внимание на развитость инфраструктуры: наличие садиков, школ, больниц, магазинов.

Зато дешевеют комнаты и «прихожки». Это связано с падением спроса на такую жилую недвижимость. Сейчас проще взять маленькую студию, чем организовать себе жизнь по типу коммуналки. Так, в 2019-м комнаты в среднем сократились в цене с 40,9 до 37,1 тыс. за квадрат.

Почти 400 квартир ипотечных должников могут реализовать в Алтайском крае Новости 25.12.2019 12:05 Общая площадь таких квартир по всей стране составляет 1,38 млн кв. м 1133

Упали в цене коттеджи и таунхаусы — с 47 до 34,2 тыс. руб. за «квадрат». Люди больше не хотят платить десятки миллионов рублей за особняки. Многие владельцы элитных строений продают их с большой скидкой или оставляют реализацию до лучших времен. А вот обычные частные дома на земле наоборот выросли с 26 600 до 29 200 рублей за квадрат, если сравнить базу объявлений с 2018 годом.

Продолжает падать средняя стоимость коммерческой недвижимости. Эксперты считают, что предложение здесь сильно превышает спрос. В этом сегменте в 2019-м году квадрат подешевел с 39,7 до 33,8 тыс. руб. за квадрат. Дешевеют офисы, склады, магазины, но дорожают площади под общепит и рестораны. Что касается аренды, то снять квартиру стало дороже. Средняя стоимость выросла с 14 900 до 17 600 рублей в месяц.