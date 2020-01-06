Алтайская лыжница Кирпиченко вышла на 21 место в общем зачете «Тур де Ски»

В итальянском Валь ди Фиемме завершился седьмой этап «Тур де Ски-2020». Финалом соревнований стала гонка в гору на десять километров. Причем в этом году организаторы решили проводить масс-старт, а не гонку преследования, как раньше.
В этой гонке победила норвежская лыжница Тереза Йохау со временем 34 минуты 21,6 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг (отставание - 50,3), тройку призеров замкнула еще одна норвежка Ингвильд Эстберг (+54,5).
Яна Кирпиченко заняла 19-е место
Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева (+57,1), финишировавшая четвертой. Алтайская лыжница Яна Кирпиченко заняла в этой сложнейшей гонке 27 место.
В общем зачете многодневки «Тур де Ски» Яна Кирпиченко выбралась на 21-е место. Это второй результат среди российских лыжниц. Напомним, что в этом сезоне победитель общего зачета «Тур де Ски» определялся по сумме показателей времени всех гонок тура.
Наша землячка заняла 74 место из 92 возможных.