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Собаки покусали более 600 жителей Республики Алтай в прошлом году

Новости
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В Республике Алтай сохраняется проблема нападения собак на людей, сообщает местное управление Роспотребнадзора. За 2019 год от собачьих укусов пострадали 618 жителей региона, в том числе 302 ребенка до 14 лет. За первые пять дней 2020 года собаки укусили еще четверых человек.

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При этом 70 процентов нападений совершают собаки, имеющие хозяев. Причины укусов — ненадлежащее содержание домашних животных. Собаки чаще нападают зимой. С наступлением холодов у них становится меньше пищи и животные становятся более агрессивными.

Анализ обстоятельство укусов граждан безнадзорными собаками показывает, что многие пострадавшие сами выступали в роли провокаторов. Они пытались их погладить, покормить или подразнить.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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