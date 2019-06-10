Жители Омска вышли на митинг с требованием расследовать смерть Дмитрия Федорова

Новости 06.01.2020 18:15 120

В Омске прошел митинг, участники которого требовали тщательного расследования горожанина Дмитрия Федорова. На акцию собралось около 80 человек. Они считают, что Федорову могли подбросить наркотики сотрудники правоохранительных органов, а потом он погиб при странных обстоятельствах.

Протестующие потребовали провести «тщательную, честную и независимую проверку действий сотрудников Росгвардии и полиции», задержавших и досмотревших Дмитрия Федорова 15 декабря, пишет «Сибирь. Реалии». «Подкиньте себе совесть», «Почему скрывают правду по делу Дмитрия Федорова?» - с такими плакатами стояли участники.

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По словам депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко, в деле Федорова он выявил процессуальные нарушения. У него и других есть вопросы к видеофиксации досмотра, проведению оперативно-розыскных мероприятий, работе следователя, понятым. Участники митинга говорили о телефоне Федорова, который забрали правоохранительнители, найдя там фото с закладками наркотиков. С тех пор больше никто телефон не видел. К делу это устройство, по словам друзей погибшего, не приобщили.

Они заявили, что хотят добиться возбуждения уголовного дела в отношении следователя по статье ч. 3 303 УК РФ (Фальсификации доказательств). Им удалось собрать несколько десятков подписей под обращением в прокуратуру, которую они просят проверить законность действий сотрудников органов.

Напомним, Федорова задержали 15 декабря. Ему вменили распространение крупной партии наркотиков. 18 декабря его отпустили под подписку о невыезде. После этого он записал видеообращение, где заявил, что наркотики ему подкинули. 26 декабря его тело нашли на железнодорожных путях. Девушка погибшего уверена, что его сначала убили, а потом уже принесли труп в это место. Представители силовых и надзорных структур даже собрали межведомственный брифинг для СМИ. Приоритетная версия следствия — суицид. Также прорабатывают возможную гибель по неосторожности при переходе железной дороги в неположенном месте.