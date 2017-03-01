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Полиция рассказала, какие купюры чаще всего подделывают

Новости
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МВД России рассказали, какие купюры чаще всего подделывают фальшивомонетчики. В 2019 году наиболее часто фальшивки встречались среди банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Также подделывают 100 долларов и 500 евро, но доля фальшивой валюты небольшая.

Новые купюры 200 и 2000 рублей, введенные в обращение в 2017 году особого интереса у злоумышленников не вызвали.

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Как уточнили в главке, за первые шесть месяцев 2019 года удалось выявить 41 000 фальшивых банкнот. Это в 1,2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Из них 39 500 купюр — рублевые.

Также мошенникам иногда удается обмануть банкоматы. Они загружают туда фальшивки со специальными наклейками, таким образом зачисляя себе деньги на счет, которые потом снимают в другом банкомате уже настоящими купюрами.

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Автор: Политсиб.ру

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