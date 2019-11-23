Авиаперевозчику «Победа» не дали рейсы из Сибири в Таиланд

Новости 06.01.2020 17:15 294

Авиакомпании «Победа» пока не смогла зайти в Сибирь с направлением на Таиланд. Перевозчику не согласовали рейсы из Новосибирска, Омска, Иркутска и Красноярска. Планировалось по четыре перелета в неделю.

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По данным приказа Росавиации, федеральное агентство воздушного транспорта не выдало «Победе» допуск к рейсам «Новосибирск-Пхукет», «Новосибирск-Бангкок», «Омск-Пхукет», «Красноярск-Бангкок», «Иркутск-Пхукет» и «Иркутск-Бангкок».

Кроме того, Росавиация не согласовала несколько рейсов в Таиланд для NordWind и перелет «Красноярск-Пхукет» для S7.