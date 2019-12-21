Большинство работодателей пообещали повысить зарплаты в 2020 году

06.01.2020 15:00 247

Большинство российских компаний планирует повышение зарплат своим сотрудникам на 10 процентов. Иностранные компании в РФ — на семь процентов. Положительный ответ дали более 80 процентов российских работодателей, следует из данных исследования HeadHunter.

Однако далеко не все сотрудники ощутят увеличение базовых показателей своих доходов. Повышение коснутся лишь каждого пятого работника. В дальнейшем, за первое полугодие, таких людей может стать больше.

Виктор Томенко заявил, что средняя зарплата в Алтайском крае к 2024 году составит 40 тысяч рублей Новости 21.12.2019 9:35 В Алтайском крае подписаны соглашения о повышении уровня зарплаты 1159

В декабре портал «Работа.ру» сообщал, что повышать зарплаты своим сотрудникам планируют четверть работодателей. Рост, по данным экспертов, составит 7–9%.

Согласно исследовательским данным, зарплата может вырасти в ИТ-сфере, эти же специалисты — лидеры по медианной зарплате. Кадры для из отрасли информационных технологий станут самыми востребованными на рынке. Вырастут доходы и у персонала из массового сегмента в отраслях с традиционно низкими зарплатами: строителей, продавцов, сотрудников производств.