Минобороны объяснило уход солдата из забайкальской части

Новости 06.01.2020 14:10 166

19-летний солдат Артур Хакимов сбежал из воинской части 54009 села Большая тура Забайкальского края. Он покинул часть 3 января.

По предварительным данным, срочник собирался добраться до города Иркутска, откуда хотел попасть домой в город Юрозань Челябинской области. Он планировал добираться на попутных машинах. В гостиницы и хостелы разослали ориентировки. В Минобороны прокомментировали его уход из части в Забайкалье.

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«Военнослужащий одной из воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, самовольно оставил расположение части. По предварительным данным военнослужащий решил навестить родственников», - сообщает Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу Восточного-военного округа 4 января.

UPD: Артур Хакимов 6 января сдался полицейским в Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу. Хакимова забрали представители военной полиции.В управлении отметили, что уголовного преследования срочника, скорее всего, не будет. Он уложился в срок, который отводится на то, чтобы сдаться добровольно.