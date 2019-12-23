Стал известен один из тезисов Путина в послании Федеральному собранию

Новости 06.01.2020 13:20 162

Президент России Владимир Путин признает, что пришло время бороться с бедностью. Его сильно беспокоит падение реальных доходов населения. Этой теме он уделит особое внимание во время предстоящего послания Федеральному собранию

По словам главы государства, он уделяет особое внимание этой теме при работе над посланием. Окончательных решений на эту тему еще не приняли. «Есть варианты», - уточнил Путин. Задача — уменьшить число людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда. Он отмечает, что небольшой рост доходов, который зафиксировал Росстат, недостаточен. Ведомство зафиксировало, что за три первых квартала реальные доходы граждан выросли на 0,8 процентов.

Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию уже в середине января Новости 23.12.2019 16:50 В первом месяце года президент пока не выступал с посланием ни разу 672

Во время пресс-конференции президента 19 декабря, Владимир Путин заявил, что доходы россиян будут увеличиваться за счет повышением ВВП и производительности труда. 25 декабря президент на встрече с представителями деловых кругов в Кремле заявил, что «ситуация с реальными доходами населения вызывает вопросы».

Послание Федеральному собранию Владимир Путин озвучит 15 января. Это первый случай, когда выступление президента перед парламентом состоится так рано.