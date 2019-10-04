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Река Енисей поднялась до критической отметки

Новости
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Уровень реки Енисей продолжает расти в Красноярском крае. До превышения критической отметки остается менее одного метра. Этому способствует аномально теплая погода в Сибири для этого времени года.

«При формировании ледостава произошел подъем уровня воды в районе населенных пунктов Стрелка и Абалаково, — отметил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Роман Ветчиников. — В населенном пункте Абалаково местной речкой Галкино, впадающей в Енисей, перелита часть дороги в одной из улиц поселка, затруднен проезд легкового транспорта к нескольким жилым домам».

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Жителей перевозят на транспорте повышенной проходимости». Подтопленных жилых домов и приусадебных участков пока нет. В МЧС прогнозируют скорую стабилизацию обстановки. Наиболее теплые дни выпали на 3 и 4 января. Вода пришла в Абалаково и Стрелку, подтопив некоторые гаражи и дома.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/kolesolsib

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