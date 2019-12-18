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Чиновники Республики Алтай завели аккаунты в соцсетях

Новости
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил министрам и главам районов завести персональные страницы во «ВКонтакте» и Instagram. Там он потребовал рассказывать о своей работе и отвечать на комментарии жителям.

По данным пресс-службу регионального правительства, все министерства, комитеты и администрации должны иметь сайты и официальные аккаунты в соцсетях. Заместители председателя правительства, министры, председатели комитетов и главы муниципалитетов должны создать личные страницы во «ВКонтакте» и Instagram.

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«В соцсетях от жителей поступает очень много обращений, которые касаются самых разных тем — от уборки снега до вопросов образования и здравоохранения, - отметил Олег Хорохордин. - Будет правильно, если у жителей появится возможность получать ответы на вопросы непосредственно от руководителей».

Пока на новые аккаунты чиновников, в основном, подписано до 1000 человек. Некоторые чиновники уже начали их активно наполнять. Многие делятся с подписчиками, как они проводят новогодние каникулы, публикуя различные фото.

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Автор: Политсиб.ру

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