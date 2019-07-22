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Карантин из-за бешенства ввели в одном из районов Алтайского края

Новости
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Карантин в связи с заболеваемостью бешенством ввели на территории села Кабанова Усть-Калманского района. Соответствующее постановление подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Правительство Алтайского края постановляет: установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Кабаново, ул. Южная, д. 1 - д. 23, ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством», - сказано в постановлении.

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Региональному управлению ветеринарии поручено обеспечить на указанной территории реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Напомним, что практика введения карантина из-за бешенства на отдельных территориях населенных пунктов Алтайского края — стандартная мера при выявлении подобного заболевания.

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Автор: Политсиб.ру

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