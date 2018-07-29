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Алтайский селянин заступился за друга и ударил женщину скамьей

Новости
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Застолье в одном из сел Солтонского района обернулось тяжкими телесными и уголовным делом. В распитии спиртных напитков участвовали пара сожителей и их сосед. В один из моментов влюбленные поссорились, а гость заступился за товарища. Однако прийти к пониманию сторонам так и не удалось.

Криминального авторитета в Кузбассе убили на застолье по поводу освобождения

Криминального авторитета в Кузбассе убили на застолье по поводу освобождения

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39-летний Александр Жестоков в одном из баров отмечал свое освобождение из тюрьмы, где отбывал наказание за мошенничество и вымогательство.

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Сначала женщина ударила соседа железной кочергой по руке. В ответ он взял деревянную скамейку и стукнул хозяйку по голове. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом височной кости, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

Девушка попала в реанимацию в Горном Алтае после того, как над ней надругался знакомый

Девушка попала в реанимацию в Горном Алтае после того, как над ней надругался знакомый

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.132 УК РФ

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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