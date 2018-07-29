Алтайский селянин заступился за друга и ударил женщину скамьей

Новости 06.01.2020 9:30 264

Застолье в одном из сел Солтонского района обернулось тяжкими телесными и уголовным делом. В распитии спиртных напитков участвовали пара сожителей и их сосед. В один из моментов влюбленные поссорились, а гость заступился за товарища. Однако прийти к пониманию сторонам так и не удалось.

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Сначала женщина ударила соседа железной кочергой по руке. В ответ он взял деревянную скамейку и стукнул хозяйку по голове. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом височной кости, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.