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Три жительницы Барнаула отделались условным сроком за «отмывание» 2 млрд рублей

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Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении трех женщин, которые, являясь участниками организованной группы, незаконно создали несколько юрлиц, а также за три года успели "отмыть" около 2 млрд рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Соучастницы систематически привлекали безналичные средства на расчетные счета подконтрольных организаций от клиентов, заинтересованных в обналичивании денег либо проведении транзитных операций. Общая сумма привлеченных таким образом средств с февраля 2014 года по апрель 2017-го составила более 2 млрд рублей.

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Приговором суда организатор группы осуждена по совокупности преступлений к 3,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Соучастницы получили по три года условно и штраф в 200 тысяч рублей каждая. Также были конфискованы средства на расчетных счетах подставных организаций в сумме более 4 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

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