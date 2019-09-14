Белорусы выпустили цикл из 5 фильмов об Алтайском заповеднике

Новости 04.01.2020 16:20 511

Осенью прошлого года в Алтайском заповеднике побывала съемочная группа киностудии «Авес» (Film Studio Aves) из Белоруссии. Съемки велись по заказу телекомпании «Мир» для цикла передач «Заповедная Россия». В ноябре и декабре на телеканале вышло пять фильмов о заповеднике.

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Путину доложили о разведении кабарги на Алтае для легального получения мускуса Новости 14.09.2019 18:10 Владимиру Путина рассказали о работах по разведению кабарги на Алтае для легального получения мускуса 1757

Первый фильм («Золотые горы Алтая») посвящен истории Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Второй фильм - «Кедровая тайга» - рассказывает о многочисленных легендах, связанных с этим деревом, а также о том, как оно растет и каких животных кормит.

Фильм третий: «Бурные потоки водопада Корбу» повествует о самом знаменитом водопаде Телецкого озера. Четвертая часть («Место духовной силы») целиком посвящена самому большому озеру Алтая и второму в России по запасам пресной воды. Заключительный сюжет - «Зима в горах Алтая» - рассказывает, как готовятся к холодам насекомые, птицы и животные в алтайских горах.