Стало известно, насколько подорожает электроэнергия в Алтайском крае в 2020 году

Установлены новые тарифы на электроэнергию для жителей Алтайского края на 2020 год. Изменения вступят в силу с 1 июля, сказано на сайте регионального Управления по госрегулированию цен и тарифов. Ценник вырастет от 16 до 20 копеек за 1 кВт*час.
Так, жители городов без электроплит будут оплачивать электроэнергию по тарифу 4,29 руб/кВт*час. По такой же цене со второго полугодия будут платить за электрическую энергию и владельцы гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозные организации.
Тариф с применение понижающего коэффициента для городского населения с электроплитами с 1 июля составит 3,5 руб/кВт*час, для сельского населения – 3,36 руб/кВт*час.
В настоящее время самый высокий тариф действует в Славгородской зоне
Отметим, что в Алтайском крае по «полному» тарифу электроэнергию оплачивают только городское население, не использующее электроплиты, а также гаражно-строительные, гаражные кооперативы, владельцы гаражей, погребов, которые относятся к категории приравненных к населению потребителей. Для остальных предусмотрено применение понижающих коэффициентов.
В большинстве случаев услуги ЖКХ вырастут на 6,9%