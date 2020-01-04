Стало известно, насколько подорожает электроэнергия в Алтайском крае в 2020 году

Новости 04.01.2020 15:15 2743

Установлены новые тарифы на электроэнергию для жителей Алтайского края на 2020 год. Изменения вступят в силу с 1 июля, сказано на сайте регионального Управления по госрегулированию цен и тарифов. Ценник вырастет от 16 до 20 копеек за 1 кВт*час.

Так, жители городов без электроплит будут оплачивать электроэнергию по тарифу 4,29 руб/кВт*час. По такой же цене со второго полугодия будут платить за электрическую энергию и владельцы гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозные организации.

Тариф с применение понижающего коэффициента для городского населения с электроплитами с 1 июля составит 3,5 руб/кВт*час, для сельского населения – 3,36 руб/кВт*час.

Большинство жителей Алтайского края станут платить за вывоз мусора меньше с Нового года Новости 24.12.2019 12:55 В настоящее время самый высокий тариф действует в Славгородской зоне 4269

Тариф на электроэнергию с понижающим коэффициентом для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений с 1 июля 2020 года составит 3,36 руб/кВт*час.

Отметим, что в Алтайском крае по «полному» тарифу электроэнергию оплачивают только городское население, не использующее электроплиты, а также гаражно-строительные, гаражные кооперативы, владельцы гаражей, погребов, которые относятся к категории приравненных к населению потребителей. Для остальных предусмотрено применение понижающих коэффициентов.