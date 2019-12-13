Два человека погибли на пожаре в частном секторе Барнауле

Новости 04.01.2020 14:40 441

Утром 4 января в Барнауле произошел пожар в двухквартирном частном доме на улице Пивоварская. В результате ЧП два человека погибли, сказано на сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия первых спасателей горела открытым огнем кровля и половина дома. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Около 20 минут потребовалось для локализации пожара. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. На месте происшествия обнаружены погибшие.

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Обстоятельства случившегося выясняются, наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

На месте работают следователи и криминалисты, эксперты испытательной пожарной лаборатории.