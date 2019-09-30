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Двое новосибирцев напали на полицейских в центре города

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В центре Новосибирска молодые люди напали на полицейских, приехавших по сообщению о драке. Сотрудники МВД применили оружие, пишет "Тайга.инфо".

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции приехали к дому по улице Ленина вечером 3 января по сообщению драке. На них напали 22-летний и 26-летний мужчины, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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«Причинили им [полицейским] телесные повреждения. Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия», — рассказали в ведомстве.

Молодые люди задержаны. Один из них привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

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Женщину будут судить за нападения на полицейского в Алтайском крае

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Автор: Политсиб.ру

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