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Алтайская лыжница вошла в Топ-20 по итогам масс-старта на «Тур де Ски»

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3 января в итальянском Валь ди Фьемме состоялся очередной этап гонок сильнейших лыжников мира «Тур де Ски». В масс-старте у женщин на 10 км классическим стилем 19-е место заняла алтайская лыжница Яна Кирпиченко. Она проиграла лидеру 1 минуту 7 секунд.

Лучшая из россиянок - Наталья Непряева - стала шестой. Победила Астрид Якобсен (Норвегия) - 29.07.9, второе место у Эббы Андерсен (Швеция) +0,4 секунды, третье место у Катарины Хенниг (Германия) +1 секунда. Лидер сезона Терезе Йохауг стала четвертой с отставанием 6,2 секунды, пишет портал "Алтайский спорт".

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Напомним, 1 января в гонке преследования Яна Кирпиченко заняла 16-е место. В первой гонке многодневки - 10-километровом масс-старте, который состоялся еще 28 декабря, Кирпиченко стала только 34-ой, а затем было 59-е место в спринте. В последний день года представительница сборной России стала 18-ой в гонке на 10 км свободным стилем.

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Автор: Политсиб.ру

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