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Крыша автобазы под тяжестью снега упала и раздавила пассажирские автобусы в Барнауле

Новости
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В автопарке пассажироперевозчика «Алтранс» обрушилась железобетонная кровля и раздавила четыре пассажирских автобуса, сообщают "Вести-Алтай".

Как рассказал руководитель компании, пострадавших нет. ЧП произошло накануне. Сейчас завалы работники компании «Алтранс» разбирают своими силами.

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Называют две причины случившегося: ветхость постройки, которой уже 57 лет, и скопившийся на кровле снег, который, скорее всего, стал катализатором обрушения. Все четыре автобуса находились на ремонте, поэтому отменять рейсы не придётся. По крайней мере, в ближайшее время. Однако две машины теперь спишут, потому что они восстановлению не подлежат, а ещё двум понадобится  долгосрочный капитальный ремонт.

Компания-перевозчик осуществляет рейсы из Барнаула в Угловский и Благовещенский районы Алтайского края и Республику Алтай.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vesti22.tv

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