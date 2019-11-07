Крыша автобазы под тяжестью снега упала и раздавила пассажирские автобусы в Барнауле

В автопарке пассажироперевозчика «Алтранс» обрушилась железобетонная кровля и раздавила четыре пассажирских автобуса, сообщают "Вести-Алтай".
Как рассказал руководитель компании, пострадавших нет. ЧП произошло накануне. Сейчас завалы работники компании «Алтранс» разбирают своими силами.
По их мнению, инициатива должна быть хорошо изучена
Называют две причины случившегося: ветхость постройки, которой уже 57 лет, и скопившийся на кровле снег, который, скорее всего, стал катализатором обрушения. Все четыре автобуса находились на ремонте, поэтому отменять рейсы не придётся. По крайней мере, в ближайшее время. Однако две машины теперь спишут, потому что они восстановлению не подлежат, а ещё двум понадобится долгосрочный капитальный ремонт.
Компания-перевозчик осуществляет рейсы из Барнаула в Угловский и Благовещенский районы Алтайского края и Республику Алтай.
Перевозчики указывали, что проезд должен стоить 37 рублей