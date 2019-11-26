С нового года в Алтайском крае проиндексировали пособия детям военнослужащих

Новости 04.01.2020 10:55 805

В Алтайском крае с 1 января 2020 года увеличен размер пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти, передает сайт региона.

Так, проведена индексация на 3% ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР.

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С 1 января 2020 года размер ежемесячного пособия данных категорий составит 2845,54 рубля или 3092,98 рубля (размер зависит от районного коэффициента - 15 или 25%).

Выплата ежемесячного пособия осуществляется ребенку до достижения им возраста 18 лет (ставшему инвалидом до 18 лет - независимо от возраста), а обучающемуся по очной форме обучения в образовательном учреждении - до окончания обучения, но не более чем до достижения 23-летнего возраста, при этом выплата пособия на ребенка до 18 лет осуществляется его законным представителям.