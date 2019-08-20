Следком завел уголовное дело после видео с избиением заключенных на Кузбассе

СУ СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело после публикации видео, на котором сотрудники колонии избивают заключенных. Речь идет о СИЗО №4 Анжеро-Судженска. Ранее проверку по этому факту начала прокуратура, информирует "Коммерсант".
Дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). По версии следствия, весной 2017 года сотрудники ФСИН наносили удары руками по голове заключенным в то время, когда их выводили из камеры для обыска. «На место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении»,— говорится в сообщении СКР. Также установлены личности заключенных, которых избивали на видео.
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Видеозапись опубликовали на сайте Gulagu.net. В региональном управлении ФСИН подтвердили, что события относятся к 2017 году. По его данным, сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.