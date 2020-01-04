Росстандарт назвал АЗС в Алтайском крае с некачественным топливом

Новости 04.01.2020 9:40 1787

Росстандарт опубликовал список из 157 АЗС, на которых установлен факт «реализации фальсифицированного топлива». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Больше всего таких заправок в Центральном и Сибирском федеральных округах.

Речь идет об АЗС, на которых за весь 2019 год во время госнадзора и исследований в аккредитованных лабораториях было найдено некачественное топливо. Из документа следует, что в СФО фальсифицированное топливо нашли более чем на 30 АЗС — в Кемеровской, Иркутской, Томской, Омской, Новосибирской областях, Красноярском и Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии.

Алтайский депутат просит принять меры из-за подорожания дизтоплива Новости 14.11.2019 8:15 РТС направил в антимонопольную службу обращение с просьбой проверить деятельность сбытовых отделов нефтяных компаний 4372

Так, в Алтайском крае среди нарушителей фигурируют АЗС № 12 "Лукойл" (Бийский район, п. Чуйский, 374 км автодороги Новосибирск-Бийск-Ташанта), АЗС «Газнефтепродукт» (Первомайский район, 185 км трассы Новосибирск-Ташанта), АЗС «Clever» (Первомайский р-н, с. Березовка), АЗС "Форсаж" (Новоалтайск, ул. Деповская, 57). Представлена в "черном списке" и Республика Алтай. Здесь выявлены две заправки с некачественным топливом - в Майме и Турочаке.

Среди наиболее распространенных нарушений отмечается несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки дизельного автомобильного топлива в закрытом тигле, а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.

Алтайский край попал в рейтинг регионов с самым недоступным бензином Новости 19.08.2019 9:50 В регионе за литр бензина марки А-92 просят примерно 41,4 рубля. 1191

В конце ноября Росстандарт опубликовал карту качества топлива России с информацией по каждому из регионов. В числе регионов с наибольшим числом нарушений на АЗС (более 20%) тогда оказались Владимирская, Костромская и Рязанская области, Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан и Алтайский край.