Снижение ставок по ипотеке на Алтае замедлилось в конце года

В декабре банки, присутствующие в Алтайском крае, замедлили снижение ипотечных ставок. Так, большинство из них (12) оставили проценты неизменными. Еще 6 кредиторов опустили ставку, но не на все ипотечные продукты, а лишь на некоторые, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
В результате среднее значение ипотеки сократилось с 8,7% до 8,6% годовых. Стоит отметить, что здесь указан минимально возможный процент, а фактический, как правило, несколько выше.
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Интересно, что ряд российских банков в декабре впервые запустил спецпрограммы со ставкой 2% годовых (разницу субсидирует государство). Правда, они пока доступны только для жителей Дальнего Востока. В число тех, кто начал предоставлять такой продукт, вошли Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ. Вместе с тем Азиатско-Тихоокеанский банк даже опустил ставку до 1,75% при условии, что заемщик является его зарплатным клиентом.
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Также в некоторых регионах введены партнерские программы банков и застройщиков, что позволило опустить ставки до 3,5%. Не исключено, что в ближайшем будущем подобные продукты предложат и в Алтайском крае.