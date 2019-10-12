Столица Сибири вошла в число городов, где жители чаще всего прибегают к мату

Новости 04.01.2020 8:30 504

Финуниверситет при правительстве РФ провел исследование в городах с населением более 250 тысяч человек и выяснил, где чаще всего используют ненормативную лексику. Матом ругаются больше других жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута, пишет "Российская газета".

Исследование проводилось путем опроса местных жителей. Им задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?»

Реже всего нецензурные слова употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках.

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Кроме того, социологи сопоставили использование нецензурной речи с уровнем жизни, потребительскими настроениями и экономической активностью местного населения. Исследование показало, что города, где чаще других ругаются матом, отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами, невниманием людей к собственному здоровью и неграмотной финансовой дисциплиной, выражающейся в закредитованности.

Территории же, где ненормативная лексика, напротив, используется жителями в меньшей степени, отличаются более высоким уровнем жизни, повышенным интересом к занятиям спортом, более высоким объемом жилищного строительства и спросом на банковские вклады.

Интересно, что города с распространенной ненормативной лексикой при этом отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса, за счет чего они имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские.