Столица Сибири вошла в число городов, где жители чаще всего прибегают к мату

Финуниверситет при правительстве РФ провел исследование в городах с населением более 250 тысяч человек и выяснил, где чаще всего используют ненормативную лексику. Матом ругаются больше других жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута, пишет "Российская газета".
Исследование проводилось путем опроса местных жителей. Им задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?»
Самыми невоспитанными оказались жители города Дно из Псковской области
Кроме того, социологи сопоставили использование нецензурной речи с уровнем жизни, потребительскими настроениями и экономической активностью местного населения. Исследование показало, что города, где чаще других ругаются матом, отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами, невниманием людей к собственному здоровью и неграмотной финансовой дисциплиной, выражающейся в закредитованности.
Территории же, где ненормативная лексика, напротив, используется жителями в меньшей степени, отличаются более высоким уровнем жизни, повышенным интересом к занятиям спортом, более высоким объемом жилищного строительства и спросом на банковские вклады.