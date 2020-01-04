Старый мост в Барнауле закрывают на два года ради масштабного капремонта

Новости 04.01.2020 11:40 1149

Движение по совмещенному коммунальному мосту через Обь в Барнауле полностью закроют с 5 января. Ограничения связаны с ремонтом сооружения, сказано на сайте мэрии.

Проект ремонта предусматривает масштабные работы. Вместо железобетонных плит (их более 700) смонтируют металлические, вес конструкции составит более 2000 тонн. Когда закончатся работы на основной части моста, приступят к ремонту эстакад: балки пролетных строений на них предстоит заменить полностью. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего специалисты начнут устройство мостового полотна. По контракту ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.

Общественный транспорт, маршруты которого проходили через Старый мост, теперь будет следовать по Правобережному тракту, через Новый мост. Схемы движения автобусов в объезд Старого моста опубликованы на сайте Минтранса Алтайского края.

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Железнодорожный транспорт перенаправят на соседние пути. На подъездах к мосту установят соответствующие знаки и заграждения, будут дежурить экипажи ГИБДД.

Напомним, дорожная часть совмещенного моста через Обь в Барнауле перешла в федеральную собственность в октябре 2018 года. Состояние сооружения было признано неудовлетворительным, разработана проектная документация на ремонт и заключен контракт на строительно-монтажные работы. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.