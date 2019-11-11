Банки: семье из Алтайского края достаточно 55 тысяч в месяц для получения ипотеки

Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) с марта 2019 года выявили рост рекомендованного семейного дохода для получения ипотеки. С марта по август 2019 года этот показатель вырос на 5,6 процента в среднем по России. В абсолютных цифрах это 75 600 рублей.
Наибольший доход для выплаты ипотеки должны иметь московские семьи — 152 тысячи рублей. В тройке лидеров Московская область (112 тысяч) и Санкт-Петербург (91 тысяч). Чтобы платить ипотеку было комфортно и ненакладно для семейного бюджета семьям из Челябинской области и Алтайского края нужно получать 53 и 55 тысяч соответственно.
Возможности ипотеки в расчет не принимались
По данным исследования НБКИ, размер семейного дохода, оптимального для получения ипотечного кредита в Новосибирской области, составляет 67 тысяч рублей. По мнению аналитика в сфере недвижимости Сергея Николаева, рост рекомендуемого семейного дохода вызван увеличением стоимости жилья.
«В 2018 году сокращалось число квартир, сданных в продажу, «вымывались» дешевые варианты. У нас происходит переход от эконом-класса в сторону комфортного жилья», - цитирует его слова РБК.
По мнению специалистов, банки оценивают уровень дохода, его стабильность, совокупную кредитную нагрузку на домохозяйство. Общие выплаты по кредитным обязательствам не должны превышать 50 процентов дохода.
Уже через несколько лет это приведет к дефициту жилья