Банки: семье из Алтайского края достаточно 55 тысяч в месяц для получения ипотеки

Новости 02.01.2020 20:40 137

Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) с марта 2019 года выявили рост рекомендованного семейного дохода для получения ипотеки. С марта по август 2019 года этот показатель вырос на 5,6 процента в среднем по России. В абсолютных цифрах это 75 600 рублей.

Наибольший доход для выплаты ипотеки должны иметь московские семьи — 152 тысячи рублей. В тройке лидеров Московская область (112 тысяч) и Санкт-Петербург (91 тысяч). Чтобы платить ипотеку было комфортно и ненакладно для семейного бюджета семьям из Челябинской области и Алтайского края нужно получать 53 и 55 тысяч соответственно.

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По данным исследования НБКИ, размер семейного дохода, оптимального для получения ипотечного кредита в Новосибирской области, составляет 67 тысяч рублей. По мнению аналитика в сфере недвижимости Сергея Николаева, рост рекомендуемого семейного дохода вызван увеличением стоимости жилья.

«В 2018 году сокращалось число квартир, сданных в продажу, «вымывались» дешевые варианты. У нас происходит переход от эконом-класса в сторону комфортного жилья», - цитирует его слова РБК.

По мнению специалистов, банки оценивают уровень дохода, его стабильность, совокупную кредитную нагрузку на домохозяйство. Общие выплаты по кредитным обязательствам не должны превышать 50 процентов дохода.