Рождаемость и смертность упали в Барнауле

Новости 02.01.2020 20:10 213

За первые 11 месяцев 2019 года Барнаул отметился снижением темпов смертности и рождаемости. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, родилось в краевой столице на 721 человека меньше, а количество умерших снизилось на 183 человек. Естественная убыль населения города составила 1042 человека.

Всего в 2019 году, с января по ноябрь, родилось 6274 детей (в 2018 — 6995), умерло же 7316 человека (7499 — 2018). Территориально, в городе больше всего родилось детей в Индустриальном районе. В расчете на 1000 человек, районный рейтинг рождаемости распределился следующим образом: Индустриальный — 13,5, Центральный — 9,7, Ленинский — 8,5, Октябрьский — 7,9, Железнодорожный —7,1.

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Что касается уровня смертности, то при расчете на 1000 человек, коэффициенты составляют в Индустриальном — 9,9, Железнодорожном — 10,3, Октябрьском — 10,8, Ленинском — 11,9, Центральном — 15,1 человека. Коэффициент смертности снизился только в Октябрьском районе.

Разводиться также стали меньше, как и заключать браки. Зато число браков незначительно выросло, на фоне значительного уменьшения разводов. В первые 11 месяцев 2019 года было зарегистрировано 3882 официальных браков, за январь-ноябрь 2018 года их было 3840. Оформили развод в Барнауле 2544 раз, а в аналогичный период 2018 года 3037.