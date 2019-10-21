Какие изменения грядут для сферы недвижимости в 2020 году

Новости 02.01.2020 19:40 178

С 2020 года в России вступят в силу изменения в законодательстве, которые коснутся домовладельцев, семей с детьми и застройщиков. С 1 января собственники квартир смогут продать их без уплаты НДФЛ уже через три года владения, а не через пять, как было раньше. Но это касается только тех, у кого нет другой жилплощади.

Как сообщает ИА Недвижимость, с нового года добросовестные покупатели, купившие квартиры с криминальным прошлым и по этой причине лишившиеся их по решению суда, получат право на компенсацию от государства.

Вступит в силу новая схема исчисления имущественного налога — теперь будет по кадастровой стоимости. Первые увеличенные платежи граждане увидят в конце 2021 года, когда будут оплачивать тот самый период 2020 года.

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С 1 января вырос размер материнского капитала с 452 до 466 тысяч рублей. Последний раз его индексировали в 2017 году. К 2021 году его обещают повысить до 489 тысяч рублей. Именно этот вид господдержки чаще всего выбирают семьи с двумя детьми, чаще всего игнорируя вложения в будущую пенсию или учебу детей.

Есть нововведения и для дачников. Теперь для получения земли в СНТ понадобится утвержденный местными властями проект организации и застройки территории. Размер налога земли СНТ общего пользования снижается с 1,5 до 0,3% процента от ее кадастровой стоимости.

С 1 января сократят сроки выдачи разрешения на строительство капобъекта с 7 до 5 рабочих дней. Также, меняется и период выдачи градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней. Их можно будет получить и в электронном варианте.