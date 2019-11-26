Годовая инфляции в России оказалась ниже прогнозируемой

Новости 02.01.2020 19:20 190

В 2019 году инфляция в России замедлилась и оказалась ниже прогнозируемой. Она окажется на уровне 3 процентов. В 2018 году она составляла 4,3 процента. Таковы данные Росстата. В декабре 2019 года продовольственные товары подорожали на 0,7 процента, непродовольственные — 0,1 процента, услуги — 0,2 процента. С начала года эти показатели выросли на 2,6%, 3% и 3,8% соответственно.

Окончательные данные за декабрь и весь 2019 год обнародуют только в январе 2020 года. Данные по инфляции включают перечень из 510 товаров и услуг. Таргет инфляции Центробанка составляет 4%. Ранее ЦБ несколько раз понижал прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 3,2–3,7 до 2,9–3,2%, а на 2020 год заложил ее ускорение до 3,5–4%.

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В экономическом блоке властей России оценки низкой инфляции разнятся. Одни называют это хорошим достижением, другие — видят риски для экономики. На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в ноябре президент Владимир Путин отмечал, что в замедлении роста потребительских цен есть «определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также критически оценил низкую инфляцию. Министр указал, что низкие темпы роста потребцен снижают совокупный спрос и тормозят развитие экономики.