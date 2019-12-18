АлтГУ планирует начать строительство нового корпуса на Сахарова в 2021 году

Новости 02.01.2020 18:40 916

Президент АлтГУ Сергей Землюков высказался о строительстве учебного корпуса на улице Димитрова. Слова функционера приводит пресс-служба вуза со ссылкой на его интервью «Алтайской правде».

Землюков подчеркивает, что участок на площади Сахарова, за который переживают экоактивисты, находится в бессрочном пользовании вуза. По его мнению, против стройки возражают люди, которые полностью не владеют ситуацией и не знают деталей.

В вузе сообщили, что при положительном решении вопроса строительство нового корпуса будет включено в бюджет 2021 года. В новом учебно-лабораторном корпусе расположатся биологический, химический и ряд других факультетов, а также лаборатории. Будет большой конференц-зал, открытая летняя площадка, кафе, зимний сад.

«Это будет не только учебный корпус, но и центр деловой и представительской активности Барнаула и края, место, где можно будет проводить крупные международные конференции», - отметил президент АлтГУ.

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«Университет действует в правовых рамках. Все нормативные документы позволяют строить на этом месте. Архитектурное решение еще будет обсуждаться и на градостроительном совете, и профессиональным сообществом», - сообщил Сергей Землюков.

В вузе рассказали, что при положительном решении вопроса строительство нового корпуса включат в бюджет 2021 года. Примечательны слова Землюкова о том, что АлтГУ нуждается и в новом общежитии. Вероятно, таким образом, президент университета хочет продемонстрировать еще один аргумент в пользу строительства вуза. Между тем всего 1,5 года назад университет уже открыл новое общежитие, рассчитанное на 1000 человек, на улице Червонной.

Ранее противники стройки нового корпуса университета на Сахарова отмечали, что АлтГУ не нужно столько учебных аудиторий, потому что у вуза нет такого количества студентов, учитывая демографическую яму 1990-х, отголоски которой сейчас наблюдаются среди абитуриентов.