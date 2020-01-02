Губернатор Алтайского края наградил экс-ректора АГМУ медалью

Новости 02.01.2020 18:00 46

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградил медалью «За заслуги в труде» бывшего ректора алтайского медуниверситета (АГМУ) Валерия Брюханова. Соответсвующий приказ с формулировкой «За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм» опубликован на сайте правительства Алтайского края.

Напомним, Валерий Брюханов был ректором АГМУ с 1988 по 2014 годы. Ныне он занимает там пост профессора кафедры фармакологии. Валерий Михайлович родился 1 января 1945 года в Барнауле. Окончил лечебный факультет (1968) и аспирантуру (1971) при кафедре фармакологии Алтайского государственного медицинского института.

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С 1975 года — декан фармацевтического факультета. С 1983 года — завкафедрой фармакологии. В 1986 году защитил докторскую диссертацию. Ученая степень доктора медицинских наук присвоена в 1987 году. В период с 1986 по 1988 годы — проректор проректор по научной работе АГМИ. Несколько раз избирался депутатом Барнаульской гордумы.

Напомним, Минздрав России 20 ноября 2019 года расторг трудовое соглашение с ректором Алтайского медуниверситета Игорем Салданом. Именно он пришел на место Брюханова в 2014 году. Теперь обязанности ректора АГМУ исполняет Ирина Шереметьева.