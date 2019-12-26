О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Две женщины погибли в лобовом столкновении на алтайской трассе

Новости
209
0

На автодороге «Барнаул-Бийск» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Сотрудники ГИБДД незамедлительно прибыли на место аварии. По предварительным данным, автомобиль «Тойота-Платц» столкнулся с «Хондой-Фит».

В ДТП на Чуйском тракте пострадали семь человек

В ДТП на Чуйском тракте пострадали семь человек

Новости

ДТП на Чуйском тракте: травмы получили семь человек

793

В результате «Платца» (женщина 1958 года рождения) и ее пассажирка погибли на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. В «Хонде» ехала семья из четырех человек, в том числе двое детей. Они получили различные травмы. Им оказали медпомощь. Очевидцы сообщают, что в этот день на трассе дует сильный боковой ветер, есть гололед и метель.

Череда смертельных аварий на алтайских трассах продолжается

Череда смертельных аварий на алтайских трассах продолжается

Новости

Столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Corona

1140

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/barneos22

Комментарии (0)

1000