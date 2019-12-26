Две женщины погибли в лобовом столкновении на алтайской трассе

Новости 02.01.2020 17:35 209

На автодороге «Барнаул-Бийск» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Сотрудники ГИБДД незамедлительно прибыли на место аварии. По предварительным данным, автомобиль «Тойота-Платц» столкнулся с «Хондой-Фит».

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В результате «Платца» (женщина 1958 года рождения) и ее пассажирка погибли на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. В «Хонде» ехала семья из четырех человек, в том числе двое детей. Они получили различные травмы. Им оказали медпомощь. Очевидцы сообщают, что в этот день на трассе дует сильный боковой ветер, есть гололед и метель.