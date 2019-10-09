Двое жителей Алтайского края выиграли по 1 млн рублей в лото

Новости 02.01.2020 16:50 986

Накануне подвели итоги новогоднего тиража «Русского лото». Двое жителей Алтайского края стали обладателями млн рублей каждый. Главный приз - 1 млрд рублей - достался москвичу, сообщает пресс-служба "Столото".

Победители купили билеты тиража за 100 рублей. Помимо млрд рублей было разыграно 105 призов по 1 млн рублей. Таким образом были определены 99 миллионеров. Оставшиеся призы по млн поделили несколько участников.

Больше всего победителей розыгрыша оказалось в Москве и Московской области (20 миллионеров), Санкт-Петербурге (7 человек), Башкирии (6), Ростовской (5), Свердловской и Новосибирской областях (по 4).

По результатам лотереи всего было разыграно 3 507 979 503 рубля.