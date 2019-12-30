Президент Украины вспомнил про Новосибирск в новогоднем обращении

Новости 02.01.2020 15:50 237

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил страну с новым годом. В новогоднем обращении он призвал страну к объединению и вспомнил Новосибирск. Это звучало в контексте того, что украинцы могут быть разбросаны по всему миру, но должны помнить свои корни.

В шутливой форме он напомнил, что граждане часто выключают звук при обращении первых лиц государства и переходят к салатам с бутербродами. «В этот раз все будет иначе», - заверил бывший комик. По его словам, все украинцы разные и было бы ошибкой делить их на правильных и неправильных.

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«Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкасской области. Кто я? Бывший фотограф, защищающий страну на Востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Бывший химик, который строит высотку в Новосибирске?», - сказал Зеленский.

Закончил поздравление президент Украины с призывом к достатку, улыбкам и взаимному уважению. Во времена выступления в КВН, Владимир Зеленский несколько раз был в Новосибирске с гастролями. А в 2006 году команда КВН «95 квартал», вместе с ним, даже в Барнауле, в рамках гастролей по Сибири. Российские коллеги отмечали, что Зеленскому тогда в Сибири понравилось.