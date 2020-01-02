ВТБ одобрил заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке

Новости 02.01.2020 14:50 160

ВТБ одобрил 300 заявок на 1 млрд рублей за первые две недели работы в рамках госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке. Всего по новой программе банк провел уже более 40 сделок и принял на рассмотрение порядка 500 заявок на 2 млрд рублей. В топ-3 регионов по объему заявок вошли Республика Саха (Якутия) (527 млн рублей), Приморский (495 млн) и Хабаровский края (392 млн).

ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по госсубсидированию покупки жилья на Дальнем Востоке. В течение всего срока действия новой программы банк планирует реализовать 100 млрд рублей ипотечных кредитов.

Ставка по новой программе составляет 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.