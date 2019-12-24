Выкупивший втридорога АЗС бывшей судьи в Барнауле передумал платить за лот

Новости 02.01.2020 13:50 750

В Барнауле Фонд имущества Алтайского края провел аукцион, на котором продал отнятую у бывшей судьи Екатерины Манаковой недостроенную автозаправочную станцию, расположенная по адресу: ул. Солнечная поляна, 28. Изначально ее оценили в 146 тысяч рублей, однако бизнесмен Михаил Волков дал за объект 6,6 млн, то есть, в 45 раз больше.

Но уже скоро стало ясно, что сделка не состоится. Фонд имущества Алтайского края аннулировал результаты аукциона. Причина — уклонение победителя от заключения договора купли-продажи в установленный действующим законодательством срок. Таки образом, Волков утратил право на заключение этого договора и лишился задатка.

АЗС готова на 93 процента и расположена на земельном участке площадью 735 квадратных метров. Площадь застройки составляет 15,6 «квадратов». Напомним, в начале 2018 года алтайское Минимущество не обнаружило на участке АЗС, которая должна была появиться там еще в 2015 году.

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Ведомство потребовало от компании-арендатора — ООО «Родник» — достроить объект, так как, по договору, здесь должна расположиться заправочная станция. Однако в мае 2018 года объект перешел в собственность Екатерины Манаковой, указанной в качестве председателя АНО «Международная академия медиации», зарегистрированной в Кемерово. Спустя еще полгода, суд постановил изъять у нее АЗС и выставить на торги.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс» уроженец Удмуртской республики (Ижевск) Михаил Волков — индивидуальный предприниматель, а также совладельц двух зарегистрированных в Барнауле компаний: ООО «АДК «Молоко» и ООО «Грант». Первое занимается дистрибьюцией молочной продукции, яиц, пищевых масел и жиров. Доля Волкова в уставном капитале составляет 10%.

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Совладельцами «Гранта» указаны Александр, Людмила и Михаил Волковы. Последнему принадлежит 25% в уставном капитале и пост генерального директора. Основной вид деятельности фирмы – розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. В качестве основного вида деятельности ИП Михаила Волкова указана оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин.

На прошедших торгах с Волковым боролось ООО «А-Диск» Олега Виноградова, расположенное в соседнем здании и предложившее на 40 тысяч рублей меньше. «А-Диск» торгует автомобильными дисками и шинами.