Еремеев вместо Франка, Войтюк за Химочку: мэрия Барнаула показала кадровый резерв

Новости 02.01.2020 12:40 890

Администрация Барнаула обнародовала документы об утверждении списка лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров Барнаула на 2019-2021 годы. Одним кандидатам четко прописали потенциальные должности, других — исключили из резерва. Таким образом, мэрия актуализировала список. Документ подписал первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

Из документа следует, что на его место теперь официально метит управделами администрации города, председатель организационно-контрольного комитета, Юрий Еремеев. С высокой вероятностью, в феврале, Вячеслава Франка назначат мэром Барнаула, а его освободившуюся должность, таким образом, займет Еремеев.

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Из других включенных в кадровый резерв интересна кандидатура главы регисполкома ОНФ в Алтайском крае Сергея Войтюка. Судя по документу, он претендует на кресло замглавы администрации города по экономической политике. Сейчас эту должность занимает Вячеслав Химочка, которому прочат кресло министра промышленности и энергетике. Оно освободилась после ухода Александра Климина на должность «промышленного» вице-губернатора.

Среди утвержденных претендентов в резерве также указан Владимир Гроос. Сейчас он замруководителя МУП «Дирекция единого заказчика №1» (ДЕЗ №1) Ленинского района Барнаула. В документе, он значится как претендент на должность начальника «ДЕЗ №1». Это дает повод полагать, что депутат АКЗС Анатолий Суворов, который сейчас возглавляет данную УК, скорее всего, уйдет с этой должности. Он занимает ее с осени 2014 года, сменив там бывшего депутата БГД Ольгу Шутову, которую сильно критиковали оппозиционные партии.

Из потенциальных назначений любопытными также выглядят возможные карьерные перемены Романа Тасюка (зампред комитета по строительстве, архитектуре и развитию Барнаула) и Светланы Чаузовой (начальник управления единого заказчика в сфере капстроительства Барнаула). Тасюка включили в резерв на должность председателя «строительного» комитета города. Чаузова претендует на кресло замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям (в настоящее время занимает Сергей Демин).

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Среди исключенных из муниципального резерва управленческих кадров Барнаула много педагогических работников. Основание — переход на руководящие должности в школах и детсадах.

Логичным выглядит включение Андрея Муля (зампред комитета по обеспечению деятельности учреждений комитета по образованию Барнаула) на должность председателя комитета по образованию города Барнаула. С весны 2019 года он и так занимает эту должность после ухода Натальи Полосиной.

Также из муниципального резерва исключен Андрей Федоров, который с должности первого замглавы администрации Железнодорожного района стал замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству. Основание аналогичное — назначение на должность.